«Краснодар» разгромил «Амкал» в товарищеском матче

«Краснодар» в товарищеском матче победил «Амкал» — 4:0.

Игра проходила на стадионе академии «Красндара». По голу у «быков» забили Диего Коста (8-я минута), Хуан Боселли (12-я), Мозес Кобнан Дэвид (57-я) и 17-летний Андрей Полевой, который реализовал пенальти в концовке.

Товарищеский матч

Клубы

«Краснодар» — «Амкал» (Москва) — 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Коста (8), 2:0 — Боселли (12), 3:0 — Мозес (57), 4:0 — Полевой (83 П).

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