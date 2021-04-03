Капитан «Спартака» во второй части большого интервью «СЭ» высказался о полузащитнике Остоне Урунове, которого красно-белые отдали в аренду в «Уфу».

— Когда в Instagram появилось знаменитое фото Остона Урунова с брендовыми покупками, по-капитански «напихали» ему?

— «Пихаю» ему до сих пор, хоть он уже и в аренде! Мы с ним часто созваниваемся. Уникальный человек.

— Чем уникален?

— Всем! Даже не знаю, как его описать. Думаю, что у Остона впереди огромная карьера. Ему бы человека рядом, который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять!

(Игорь Рабинер)

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