Джикия — об Урунове: «Ему бы человека, который будет за ним присматривать в жизни»
Капитан «Спартака» во второй части большого интервью «СЭ» высказался о полузащитнике Остоне Урунове, которого красно-белые отдали в аренду в «Уфу».
— Когда в Instagram появилось знаменитое фото Остона Урунова с брендовыми покупками, по-капитански «напихали» ему?
— «Пихаю» ему до сих пор, хоть он уже и в аренде! Мы с ним часто созваниваемся. Уникальный человек.
— Чем уникален?
— Всем! Даже не знаю, как его описать. Думаю, что у Остона впереди огромная карьера. Ему бы человека рядом, который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять!
(Игорь Рабинер)
«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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