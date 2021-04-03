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«Краснодар» дома проиграл «Ахмату» со счетом 0:5

18:23
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:5) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

На пятой минуте счет в матче открыл Евгений Харин. Андрей Семенов на 49-й минуте удвоил результат. Третий мяч на 51-й минуте забил Бернард Бериша. Он же на 68-й минуте забил еще раз и оформил дубль. В концовке отличился в свои ворота забил Алексей Ионов.

«Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 32 очка и 11-е место. В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уфой». «Краснодару» предстоит гостевой матч с тульским «Арсеналом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:5 (0:1)

Голы: Харин, 5 (0:1). Семенов, 49 (0:2). Бериша, 51 (0:3). Бериша, 68 (0:4). Ионов, 90+3 — в свои ворота (0:5).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вилена (Сулейманов, 54), Вандерсон Масиэл (Ари, 73), Берг.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Пуцко, Богосавац, Ненахов, Тимофеев (Анхель, 75), Ильин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Швец, Харин (Алмаси, 60), Исмаэл (Адуев, 75).

Предупреждения: Классон, 35. Чернов, 81. Ари, 83. Швец, 84. Олссон, 88. Сулейманов, 90+5.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Шаламберидзе (Москва).

ВАР: Матюнин. Сафьян (оба — Москва).

3 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Краснодар — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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