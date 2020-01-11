Крал мечтает играть в Англии

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что мечтает о выступлениях в чемпионате Англии. Тем не менее, сейчас чешский хавбек сосредоточен на игре за красно-белых.

— У меня есть пятилетний контракт со «Спартаком», — цитирует iSport.cz Крала. — Я сосредоточен на достижении стабильных результатов. Если в будущем появится предложение, мы с агентом будем его рассматривать. Но пока говорить об этом преждевременно.

Знаете, Англия — моя маленькая мечта. Но мы пока мало об этом говорим. Есть разница между предложением и когда клуб просто интересуется вами. Пока нет ничего конкретного, по крайней мере, я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на работе в «Спартаке» и сборной. У нас впереди еще одиннадцать матчей, и мы играем в Кубке России, откуда можем попасть в Европу. У нас будет четвертьфинал с ЦСКА. Шансы еще остаются. Плюс, чемпионат очень ровный, поэтому можем подняться в таблице.