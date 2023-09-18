Костанца высказался об идее матчей бразильцев, выступающих в РПЛ и сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался об идее матчей бразильцев, выступающих в РПЛ и сборной России.

«Как я смотрю на то, чтобы сделать суперсерию матчей сборной России с бразильцами, которые выступают в РПЛ? Было бы интересно. Положительно на эту смотрю. В РПЛ много бразильцев. Только в «Зените» есть полный состав. Есть ребята в ЦСКА, я в Самаре, в «Динамо». Если представить, что будет 10 матчей, какой будет счет? 5:5», — приводит слова Костанца «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 в РПЛ выступает 22 бразильца.