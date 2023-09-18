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Сегодня, 12:31

Костанца высказался об идее матчей бразильцев, выступающих в РПЛ и сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался об идее матчей бразильцев, выступающих в РПЛ и сборной России.

«Как я смотрю на то, чтобы сделать суперсерию матчей сборной России с бразильцами, которые выступают в РПЛ? Было бы интересно. Положительно на эту смотрю. В РПЛ много бразильцев. Только в «Зените» есть полный состав. Есть ребята в ЦСКА, я в Самаре, в «Динамо». Если представить, что будет 10 матчей, какой будет счет? 5:5», — приводит слова Костанца «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 в РПЛ выступает 22 бразильца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fernando-konstantsa-horosho-smotryu-na-match-brazil-tsev-vy-stupayushhih-v-rpl-so-sbornoj-rossii/
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РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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