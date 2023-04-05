Костанца объяснил, почему остался в «Крыльях», несмотря на решение ФИФА по легионерам

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему не покинул самарскую команду по разрешению ФИФА.

«Основным было то, что Сергей Корниленко несколько раз приезжал на наши матчи в Тирасполь, мы общались. Меня заинтересовало такое внимание клуба и то, что на меня действительно рассчитывали в «Крыльях». Все, что я узнал о клубе и о городе, меня привлекло. Это показалось мне новым вызовом в карьере. В течение примерно полугода мы были на связи. Я узнал, все, что было важно, о клубе, городе, настроении в команде. После этих рассказов мне хотелось как можно скорее присоединиться к «Крыльям», — приводит Metaratings.ru слова защитника.

В 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ для перехода в другие команды.