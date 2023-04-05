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Сегодня, 15:53

Костанца объяснил, почему остался в «Крыльях», несмотря на решение ФИФА по легионерам

Алина Савинова
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему не покинул самарскую команду по разрешению ФИФА.

«Основным было то, что Сергей Корниленко несколько раз приезжал на наши матчи в Тирасполь, мы общались. Меня заинтересовало такое внимание клуба и то, что на меня действительно рассчитывали в «Крыльях». Все, что я узнал о клубе и о городе, меня привлекло. Это показалось мне новым вызовом в карьере. В течение примерно полугода мы были на связи. Я узнал, все, что было важно, о клубе, городе, настроении в команде. После этих рассказов мне хотелось как можно скорее присоединиться к «Крыльям», — приводит Metaratings.ru слова защитника.

В 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами РПЛ для перехода в другие команды.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernando-kogda-fifa-razreshila-legioneram-uezzhat-so-mnoi-kontaktirovali-brazilskie-kluby-no-pokinut-krylya-mne-pokazalos-nechestnym-240895/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
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Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
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Локомотив – Зенит
 - : -
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П
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Краснодар

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Александр Соболев

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И К Ж
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