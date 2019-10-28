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Корниленко стал представителем бренда Chery

12:30
Сергей Корниленко со своим новым автомобилем.
Сергей Корниленко со своим новым автомобилем.

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал амбассадором бренда Chery в России. Первый совместный проект сторон прошел в минувшее воскресенье перед матчем 14-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Так, перед стадионом генеральный директор ГК «АсАвто» и «СТОАвто», официального дилера марки в Самаре, Евгения Алексеева вручила Корниленко ключи от автомобиля Chery Tiggo 4.

«У автомобилей марки Chery есть все самое главное для успеха: качество, технологии, стильный внешний вид и стоимость. Мне, как человеку из мира спорта, очень близка философия этого бренда. Очень рад стать частью Chery — уверен, впереди нас ждут большие победы», — сказал Корниленко.

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