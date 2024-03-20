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20 марта, 11:24

Корнеев: «Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия все чаще проводит матчи в запасе.

— На мой взгляд, Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля, а с трансфером Бабича, на котором настаивал тренер, эти шансы вообще обнулились, — приводит слова Корнеева Metaratings.ru. — К таким игрокам, как Джикия, нужен правильный подход и коммуникация, особенно в тех случаях, когда клуб решает, что стратегически не будет рассчитывать на игрока как на первого номера на своей позиции. Здесь нужна не только ясность и честность, но и умение сделать игрока союзником как для команды, так и для клуба. Это очень важные моменты.

— Клубы РПЛ уже присматриваются к положению Георгия? Все-таки до конца контракта меньше полугода, а ему всего 30 лет. Наверняка для многих клубов он стал бы усилением.

— У Георгия будет выбор этим летом, и да, он способен усилить некоторые клубы, — сказал Корнеев.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-dzhikiya-tak-i-ne-poluchil-chestnogo-shansa-s-prikhodom-abaskalya-345325/
Георгий Джикия
Игорь Корнеев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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