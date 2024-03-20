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20 марта, 11:29

Обухов — о слухах вокруг «Спартака»: «При мне было то же самое, ничего не меняется»

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Обухов в комментарии для «СЭ» высказался о последних слухах вокруг красно-белых.

Перед кубковым матчем с «Оренбургом» СМИ и инсайдеры сообщали о возможной отставке главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля.

«При мне то же самое было, ничего не меняется. «Спартак» — народная команда и всегда будет в центре внимания», — сказал Обухов.

При этом футболист, находившийся в системе «Спартака» с 2003 по 2016 год, верит, что у красно-белых все будет хорошо.

«Спартак» всегда будет «Спартаком». Все у них будет хорошо", — добавил форвард.

Обухов является воспитанником «Спартака». За основную команду он сыграл пять матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. В 2016 году перешел в «Кубань», после чего выступал за «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».

Зарина Халимхонова

Владимир Обухов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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