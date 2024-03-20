Корнеев: «Мое мнение не изменилось: Дуарте — не игрок уровня «Спартака»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и полузащитника команды Хесуса Медины.

— Вы в начале сезона говорили о том, что «Спартак» заплатил адекватные деньги за Медину — 7 млн евро. Не кажется ли вам, что у игрока слишком низкая результативность для такой суммы?

— Нет, не кажется, — приводит слова Корнеева Metaratings.ru. — Если бы он имел столько же игрового времени, как в ЦСКА, то и статистика была бы другая.

— В августе вы сказали, что трансфер Дуарте близок к провальному, но сейчас он основной игрок. Трансфер оправдывает себя?

— Мое мнение по нему не изменилось, Дуарте не игрок уровня «Спартака».

В текущем сезоне Дуарте провел 22 матча и не отметился результативными действиями.