Константин Зырянов: "В мае-июне 2020 года буду сдавать экзамен на лицензию PRO"

Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов рассказал, когда он будет сдавать экзамену на лицензию категории PRO.

– Параллельно со сбором в Турции вы проходили и обучение на тренерскую категорию PRO. Тяжело было совмещать тренировки с лекциями?

– Сразу скажу, что обучение – очень полезная вещь. На лекциях я получил очень много знаний, там действительно дают очень много полезной информации для развития тренеров. Сейчас багаж моих знаний по сравнению с тем временем, когда я сам был футболистом, это небо и земля. Я еще учусь и мне многое предстоит узнать, но уже сейчас я прекрасно понимаю что, когда и зачем давать ребятам на тренировках. Теперь я всегда задаюсь вопросом, а также ставлю его всему нашему тренерскому штабу, зачем мы даем то или иное упражнение нашим футболистам и как оно поможет стать им лучше. Мы стараемся ответить на этот вопрос и подбираем такие упражнения, которые позволят наши игрокам раскрыться. Что касается совмещения, то мне наоборот было легко. Первую половину дня я обучался, а вечером меня отпускали на тренировки команды. Сбор прошел для меня очень быстро, не нудно, а интересно и познавательно.

– Когда у вас экзамен на получение лицензии категории PRO?

– Я поступил в декабре, учиться нужно полтора года. Значит, где-то в мае-июне 2020 года будет экзамен, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

41-летний Константин Зырянов работает с молодежной командой "Зенита" с 2018 года. До этого он тренировал "Зенит-2".

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