Константин Рауш: «Нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед»

Защитник «Динамо» Константин Рауш считает, что сейчас самое подходящее вермя для матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита». Московская команда одержала две подряд победы: сначала над «Локомотивом», а потом над «Ростовом».

— Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступления на два фронта никак не повлияют на наш матч, — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Константин Рауш. — Своей игрой в чемпионате России его футболисты доказывают свою готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров.

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