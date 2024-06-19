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Лепехин: «Глушенков ни у кого этот миллиард рублей не отбирает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может заработать в Санкт-Петербурге один миллиард рублей.

«Не особо хочется комментировать зарплаты футболистов, но, конечно, такие деньги могут вскружить голову любому человеку. Впрочем, не нужно критиковать Глушенкова за этот миллиард, ведь он ни у кого эти деньги не отбирает. Он решил согласиться на такие условия, но если вам предлагают миллиард, то вы откажетесь? Таковы реалии, что клубы РПЛ могут платить большие зарплаты своим игрокам, это всем было известно и до этой новости про Глушенкова. Да и нужно понимать, что вряд ли он будет самым высокооплачиваемым футболистом в «Зените», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

Контракт Глушенкова с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Константин Лепехин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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11
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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