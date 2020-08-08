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Константин Кучаев: «Гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча»

18:07
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Химок» (2:0). Хавбек забил гол и отметился передачей.

— Главная задача на игру была победа, у нас все получилось. Важно было набрать три очка, — сказал Кучаев в эфире «Матч премьер». — Побеждает команда, гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча.

У нас вообще вся команда хорошо играла. Когда у всех все получается, самому легко играть.

Хоть «Химки» и проиграли сегодня, в Кубке они обыграли «Урал», достойно смотрелись с «Зенитом». Думаю, они навяжут борьбу любому сопернику.

Химки — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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