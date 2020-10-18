Константин Кучаев: «Было бы интересно попробовать себя в Европе»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что хотел бы поиграть в одном из зарубежных европейских чемпионатов.

— Амбиции, наверное, есть у всех, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Кучаева. — Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Есть разные типы людей, многое зависит от этого. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. У нас принять хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Это не значит, что его надо сразу начинать поливать. О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе.

— Учите иностранный язык? Какой?

— Английский. Сейчас плотно им займусь, учил его весь этот год, но сам, без репетитора. У меня есть мини-библиотека, решил дочитать все, что купил, и не приобретать новых книг. Дальше начну плотно учить язык с репетитором. Мне интересно выучить английский, это нужно хотя бы для того, чтобы понимать большинство людей на земле. У нас в команде ребята из Хорватии, Аргентины, Исландии и других стран владеют английским, на этом языке можно общаться со всеми.

Многие учат язык. Думаю, здесь все в комплексе: развиваются интернет-технологии, делать это проще, кроме того, таково требование времени. В музыке много английских выражений, ты смотришь фильмы, что-то в памяти все равно откладывается. В итоге базовые слова уже знаешь, хотя на подсознательном уровне можешь не понимать, откуда.