Коновалов — о ситуации с Соболевым: «Дисциплину в команде надо поддерживать, и Абаскаль это делает»

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок в общей группе московской команды.

«Если в «Спартаке» есть такие требования, то дисциплину, естественно, надо поддерживать, и Абаскаль пытается это сделать. Почему Соболев так себя ведет, мне непонятно. Может, Абаскаль давно хотел за что-то зацепиться для воспитания Александра, я не знаю. Но если есть такие правила, их надо соблюдать. Насколько я понимаю, пропуск общекомандного завтрака карается штрафом, но если Соболев систематически на него не приходил, тренер, видимо, решил применить к нему воспитательные меры. Насколько это пойдет на пользу команде и отношениям футболиста и тренера, посмотрим», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.