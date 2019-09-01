Кононов защитил Мирзова

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Зенита» (0:1) в 8-м туре чемпионата России поддержал полузащитника красно-белых Резиуана Мирзова.

— Зобнин из раза в раз оказывается на ударной позиции. Хотя это не его. Можно как-то это менять?

— Это футбол, игра. Тот, кто выходит на эту позицию, тот и бьет. Здесь в первую очередь надо исполнять, забивать, исполнять эти удары. Как-то вот так...

— В последних матчах «Спартак» много бьет по воротам. Не всегда этот удар подготвлен. Это такая установка?

— Футбол состоит из голов. Они забиваются с ударов. Если мы говорим, что в большинстве своем «Зенит» садился низко, то взломать оборону можно фланговыми передачами или игрой один в один. Еще один прием — удары из-за пределов штрафной. Мы это отрабатываем. Если бы не били, то вы бы спрашивали: почему у вас нет ударов? С «Крыльями» у нас было 28 ударов, 9 — в створ. Но помимо ворот есть вратарь. То, что мы бьем по воротам — хорошо, осталось их реализовывать.

Думаю, что это когда-то закончится. Команда еще перестраивается. Что-то будем думать о тактической схеме. Мирзов только-только начал набирать форму, как в игре с «Брагой» нанесли ему жесткую травму, сейчас он в гипсе. Жаль, что эти травмы подкашивают наших игроков. Хочу защитить Мирзова, на него почему-то набросились. Непросто войти в «Спартак» под это давление. Он с характером, он — боец. Даже при том, что он не тренировался и болел. За короткий срок он набрал форму и отдал две голевые передачи. Хочу ему пожелать быстрейшего восстановления. (Александр Рогулев)