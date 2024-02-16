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16 февраля, 12:45

Кононов — о «Спартаке»: «Я верил, что мы могли все исправить. Но тяжело, когда уходят 16 игроков чемпионского состава»

Кононов верит, что мог исправить ситуацию в «Спартаке» до увольнения
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Олег Кононов
Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о причинах, почему его период работы в московском «Спартаке» не получился успешным.

— Моральное состояние после такого опыта в «Сатурне» сравнимо с тем, что было в момент ухода из «Спартака»?

— Я покидал Раменское, когда клуб шел на первом месте и все складывалось достаточно хорошо. В «Спартаке» другая ситуация — у нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли все исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они еще не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации — тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава — это серьезная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

— Вы были готовы к тому, что при вас клуб запустит обновление состава?

— Когда я приходил, существовал определенный план по перестроению команды. Поначалу все шло плавно — трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна (бывший гендиректор «Спартака». — Прим. «СЭ») все пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определенных футболистов.

— Уход ключевых игроков и много новичков — главная причина, почему все пошло не по плану?

— Всегда все зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена четкая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперед. Под нее подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и все пошло немного по-другому.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.

Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Кононов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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П
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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