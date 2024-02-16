Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о причинах, почему его период работы в московском «Спартаке» не получился успешным.

— Моральное состояние после такого опыта в «Сатурне» сравнимо с тем, что было в момент ухода из «Спартака»?

— Я покидал Раменское, когда клуб шел на первом месте и все складывалось достаточно хорошо. В «Спартаке» другая ситуация — у нас в тот период не было результата. Хотя я верил, что мы могли все исправить. Но очень тяжело работать, когда по ходу сезона теряешь ряд ключевых футболистов, а им на смену приходят другие. Ты на них делаешь ставку, но они еще не готовы давать результат. Потому что необходимо время для адаптации — тем более это иностранцы. Если не ошибаюсь, за полгода «Спартак» покинули 16 игроков чемпионского состава — это серьезная потеря. Работать в условиях масштабной перестройки непросто. Всегда будут скачки: то хорошо, то плохо.

— Вы были готовы к тому, что при вас клуб запустит обновление состава?

— Когда я приходил, существовал определенный план по перестроению команды. Поначалу все шло плавно — трансферный процесс растягивался на 1,5 года. Но с появлением Томаса Цорна (бывший гендиректор «Спартака». — Прим. «СЭ») все пошло намного быстрее. Здесь есть и моя вина. Считаю, нужно было затормозить этот процесс и не позволить отпустить определенных футболистов.

— Уход ключевых игроков и много новичков — главная причина, почему все пошло не по плану?

— Всегда все зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена четкая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперед. Под нее подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и все пошло немного по-другому.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.