Кононов: «Переход в «Спартак» не ошибка. Было хорошее время, получил положительные эмоции»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, был ли переход в «Спартак» ошибкой с его стороны.

— Уход ключевых игроков и много новичков — главная причина, почему все пошло не по плану?

— Всегда все зависит от результата. Мы потеряли много очков в играх с командами из нижней части таблицы. Это сыграло свою роль. Но глобально цели достигаются в том случае, если выстроена четкая концепция развития клуба. Стратегия на несколько лет вперед. Под нее подбираются руководители, тренеры, игроки. Когда этого нет или концепция постоянно меняется, результаты будут соответствующими: то хорошо, то плохо. Когда я приходил, мы эту линию выстроили и хотели планомерно развиваться. Но сменилось руководство — и все пошло немного по-другому.

— Ваш переход в «Спартак» — ошибка?

— Нет. Это было очень хорошее время: я получил массу положительных эмоций. Отрицательных, впрочем, тоже. Но это нормально для любого процесса.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.