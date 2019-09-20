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Кононов объяснил, почему Джикия не сыграет с «Уфой»

17:22
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, почему оставил в запасе защитника Георгия Джикию и нападающего Себастьяна Ларссона на матч 10-го тура чемпионата России с «Уфой».

— Джикия провел очень много игр, он столкнулся с перенапряжением, — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — Ему нужно было дать возможность отдохнуть, к тому же у нас есть Кутепов, которому очень нужна игровая практика. В нападении сегодня вышел Понсе, а не Ларссон, потому что в атаке у нас жесткая конкуренция. Ну и можно сказать, это замена тактического плана.

Уфа — Спартак

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