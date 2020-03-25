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Концертный директор Лещенко попросил молиться за певца

22:17
Лев Лещенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Лев Лещенко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Олег Дмитриев, концертный директор певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко рассказал о состоянии артиста. Ранее, по данным Telegram-канала Baza у него диагностировали коронавирус. Он был помещен в реанимацию. При этом, по данным Mash, подтвержденного диагноза у него нет. Певец был диагностирован вместе с супругой.

— Да, он реально находится в реанимации, — цитирует Дмитриева Telegram-канал Mash. — Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по два раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще дня два. Молитесь за него. Молитесь за него и за жену. Даст бог, выскочим отсюда.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

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