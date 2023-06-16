Коммерческий директор «Балтики» призвал подождать официального заявления по поводу Жирова

Коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян не стал раскрывать подробности переговоров с российским защитником немецкого «Зандхаузена» Александром Жировым.

«Заинтересован ли клуб в этом защитнике? Ничего не могу сказать. На официальном сайте и других ресурсах «Балтики» появится информация. Обычно ставим подписи в контракте, и все об этом узнают. Правда ли, что соглашение по схеме 1+1? Без комментариев, ждите от нас официального заявления, мы слухи не комментируем», — приводит слова Аракеляна Legalbet.

В прошедшем сезоне Жиров провел за «Зандхаузен» 36 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Балтика» по итогам сезона-2022/23 заняла второе место в первой лиге, набрав 67 очков, и вышла в РПЛ.