Комментатор Арустамян сообщил, что Олег Иванов перейдет в «Уфу»

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов продолжит карьеру в «Уфе», утверждает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его словам, стороны близки к соглашению, и переход 34-летнего хавбека очень вероятен.

10 января Иванов расторг контракт с «Ахматом» по соглашению сторон. Он провел в клубе 9 лет, с декабря 2011 года. Ранее в его карьере были «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ростов». В сборной России Иванов провел 5 матчей в 2015-2016 году, был в составе команды на Евро-2008 и 2016. В 2008 году выиграл бронзу чемпионата Европы, ни разу не появившись на поле.

«Уфа» после 19 туров занимает предпоследнее место в таблице с 13 очками. Иванов в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате и Кубке страны, отметившись 1 голом и 1 передачей.