Клаудиньо: «В России футбол очень силовой и нужно было перестроиться с техничного подхода, который практикуется в Бразилии»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что стало самым трудным для него в российском чемпионате.

«В России футбол очень силовой, физически мощный, в нем больше стыков, и мне нужно было перестроиться с более техничного подхода, который практикуется в Бразилии. Не скажу, что было просто, но сейчас чувствую, что уже полностью освоился. Научился по-новому использовать свои характеристики — я ведь не обладаю такой силой и габаритами, как многие соперники, так что пришлось в кратчайшие сроки научиться играть умнее, чтобы помогать команде», — сказал Клаудиньо сайту «Зенита».

Бразильский футболист перешел в питерский клуб в августе 2021 года из «Брагантино», соглашение рассчитано на пять лет.

В текущем сезоне Клаудиньо сыграл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал четыре результативные передачи.