Комиссия РПЛ по проверке качества газонов проинспектирует "Лужники"

По информации "СЭ", сегодня комиссия РПЛ по проверке качества газонов сегодня правится в "Лужники".

– Руководство "Лужников" обратилось к нам с просьбой посмотреть газон на предмет его готовности к матчам премьер-лиги, – говорит глава премьер-лиги Сергей Прядкин. – Отдельно отмечу, что пока "Динамо" не направило в лигу информации о том, рассматриваются ли "Лужники" для проведения матча со "Спартаком". Комиссия поедет в "Лужники" сегодня. (Илья Андреев, Сергей Егоров)

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