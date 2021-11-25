Комбаров оценил возможность Селихова вернуться в сборную России

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил игру Александра Селихова в матче с «Наполи».

— Как оцените игру Селихова?

— Я хорошо знаю способности Сели. Он уверенно играет и вселяет уверенность команде. И вы видели, какие сейвы он делал. Саша — психологически устойчивый человек, поэтому у него нет морального потрясения после травм. Он продолжает работать и ждет своего шанса дальше.

— Теперь все пойдет в гору?

— Дай бог, чтобы все травмы его обходили стороной. В его вратарских способностях никто не сомневается.

— И в сборную может попасть?