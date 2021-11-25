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Комбаров оценил возможность Селихова вернуться в сборную России

13:24
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил игру Александра Селихова в матче с «Наполи».

24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Селихов и&nbsp;Николай Рассказов. «В Европе «Спартак» лучше, чем «Зенит». Комбаров — о победе над «Наполи», отказе Спаллетти жать руку Витории и возможной смене тренера

— Как оцените игру Селихова?

— Я хорошо знаю способности Сели. Он уверенно играет и вселяет уверенность команде. И вы видели, какие сейвы он делал. Саша — психологически устойчивый человек, поэтому у него нет морального потрясения после травм. Он продолжает работать и ждет своего шанса дальше.

— Теперь все пойдет в гору?

— Дай бог, чтобы все травмы его обходили стороной. В его вратарских способностях никто не сомневается.

— И в сборную может попасть?

— Все может быть, если такую игру будет показывать.

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