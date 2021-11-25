Комбаров оценил возможность Селихова вернуться в сборную России
13:24
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил игру Александра Селихова в матче с «Наполи».
— Как оцените игру Селихова?
— Я хорошо знаю способности Сели. Он уверенно играет и вселяет уверенность команде. И вы видели, какие сейвы он делал. Саша — психологически устойчивый человек, поэтому у него нет морального потрясения после травм. Он продолжает работать и ждет своего шанса дальше.
— Теперь все пойдет в гору?
— Дай бог, чтобы все травмы его обходили стороной. В его вратарских способностях никто не сомневается.
— И в сборную может попасть?
— Все может быть, если такую игру будет показывать.
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