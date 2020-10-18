Команды Ловрена и Тимощука провели выставочный теннисный матч

Защитник «Зенита» Деян Ловрен и тренер петербуржцев Анатолий Тимощук сыграли в теннис, сообщается в официальном Instagram клуба.

Представители «Зенита» стали капитанами команд. В команду к Тимощуку вошли президент клуба Александр Медведев и теннисист Даниил Медведев, во вторую — теннисистки Динара Сафина, Ива Майоли, а также Деян Ловрен в роли капитана.

В выставочной игре, которая состояла из одного сета, победу со счетом 6:2 одержали Сафина, Майоли и Ловрен.