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Команды Ловрена и Тимощука провели выставочный теннисный матч

18:39
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен и тренер петербуржцев Анатолий Тимощук сыграли в теннис, сообщается в официальном Instagram клуба.

Представители «Зенита» стали капитанами команд. В команду к Тимощуку вошли президент клуба Александр Медведев и теннисист Даниил Медведев, во вторую — теннисистки Динара Сафина, Ива Майоли, а также Деян Ловрен в роли капитана.

В выставочной игре, которая состояла из одного сета, победу со счетом 6:2 одержали Сафина, Майоли и Ловрен.

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