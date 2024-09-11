Команда Станковича — Команда Романцева: видеообзор матча легенд «Спартака»

В среду, 11 сентября, состоялся матч звезд «Спартака» между командами Деяна Станковича и Олега Романцева.

Победу одержал коллектив Романцева со счетом 3:2.

Голы и лучшие моменты игры доступны на Youtube-канале «Спартака».

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».