Чернов отметил сплоченность «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» показал, что московская команда является сплоченной командой.

«В целом я доволен своим игровым временем. Тренер принимает решения, наша задача их выполнять. У нас очень сплоченная команда, и матч против «Крыльев Советов» это показал. У нас была короткая скамейка из-за того, что несколько ребят заболели, но мы сумели сплотиться, сыграть за себя и за них», — приводит слова Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.