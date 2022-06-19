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Сегодня, 13:12

Алдонин считает, что нет смысла переплачивать за Языджи

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитник армейцев Юсуф Языджи не останется в клубе. Ранее об этом сообщил президент «Лилля» Оливье Летанг.

«Это вопрос цены. Если «Лилль» завышает на него цену, то это нельзя назвать потерей. Многим российским клубам приходится переплачивать за легионеров. Это вопрос соответствия цены и качества. Если цена соответствует, то хорошо. А если надо будет переплачивать, то в этом нет смысла», — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

25-летний турок провел вторую половину сезона-2021/22 в составе армейцев на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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