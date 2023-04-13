Колосков: «Трудно сказать, какой Талалаев тренер — он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о тренерских способностях Андрея Талалаева, возглавившего «Химки».

«Ничего не могу сказать о тренерских способностях Талалаева, потому что больше знаю его по работе экспертом на телевидении. Он во многих клубах работал, неплохо начинал, но никогда не заканчивал. Трудно сказать, какой Талалаев тренер — он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет. Он никогда долго не задерживался в одной команде — не знаю, по каким причинам и кто в этом виноват. Разговаривает Талалаев хорошо, игру анализирует грамотно, но ему не хватает результата. Будем надеяться, что в «Химках» нарушится тенденция хаотичной смены тренеров и Талалаев проявит себя, задержится надолго», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.