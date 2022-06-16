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Щетинин — о переходе в «Ростов»: «Аршавин сдался, за что ему большое спасибо»

Щетинин рассказал, как проходил его переход из «Зенита» в «Ростов»
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, легко ли ему удалось покинуть «Зенит». 20-летний футболист стал игроком ростовского клуба 15 июня. Контракт хавбека с «Ростовом» рассчитан на 4,5 года.

«У нас был разговор с Аршавиным, еще до возможного сбора в «Зените-2». Я честно сказал: «Если не нужен основе — дайте возможность поиграть в другом клубе РПЛ». Поначалу он меня отговаривал: «Подожди, у тебя еще будет шанс». Но я настаивал: «Мои ровесники играют в Премьер-лиге, я считаю, что тоже готов». И Аршавин сдался — не встал у меня на пути, за что ему большое спасибо. Мог ведь легко оставить в «Зените-2». И я пылил бы сейчас в ФНЛ-2», — цитирует Щетинина Sport24.

«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-16-arshavin-sdalsya-za-chto-yemu-bolshoye-spasibo-shchetinin-rasskazal-kak-perekhodil-iz-zenita-v-rostov
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