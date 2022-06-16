Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, легко ли ему удалось покинуть «Зенит». 20-летний футболист стал игроком ростовского клуба 15 июня. Контракт хавбека с «Ростовом» рассчитан на 4,5 года.

«У нас был разговор с Аршавиным, еще до возможного сбора в «Зените-2». Я честно сказал: «Если не нужен основе — дайте возможность поиграть в другом клубе РПЛ». Поначалу он меня отговаривал: «Подожди, у тебя еще будет шанс». Но я настаивал: «Мои ровесники играют в Премьер-лиге, я считаю, что тоже готов». И Аршавин сдался — не встал у меня на пути, за что ему большое спасибо. Мог ведь легко оставить в «Зените-2». И я пылил бы сейчас в ФНЛ-2», — цитирует Щетинина Sport24.

«Ростов» арендовал Щетинина у «Зенита» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за команду.