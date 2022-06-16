Ловчев — об уходе Бакаева в «Зенит»: «Это отношение «Спартака» к своим воспитанникам»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Нет, это не предательство. Это его профессия. Он хотел остаться в «Спартаке». Я думаю, что его уход связан с тем, что он попросил повысить ему зарплату. Это политика клуба такая. В «Спартаке» постоянная смена тренеров, конфликты, бойкоты. Этого не должно быть. Уход Бакаева — такая же история. Он ищет, где ему будут платить. Вся вина в его уходе лежит на руководстве «Спартака». Бакаев знал, какие деньги получают иностранцы. Но учитывая, что «Спартак» включил режим экономии, ему отказали. Это отношение к своим воспитанникам. Ему не пошли навстречу и выгнали из клуба», — сказал Ловчев «СЭ».

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых. 15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым по схеме «3+1».