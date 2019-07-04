Колония, в которую везут Кокорина и Мамаева. Что в ней есть

В исправительной колонии-4 в Алексеевке Белгородской области, в которой будут отбывать наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, функционирует медицинская часть, библиотека и клуб.

Сама колония находится в 80 километрах от города Валуйки, где живут родители Кокорина. Лимит наполнения – 1111 мест, включая участок КП на 36 мест. Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев отправлены из СИЗО №2 Москвы в колонию.

ИК-4 в Алексеевке была организована в 1961 году на базе машинно-ремонтного завода. Спустя чуть больше 30 лет режим содержания изменился на общий. Сегодня на территории функционирует общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования, а также ФКП Образовательное учреждение, в котором осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

К основным видам выпускаемой продукции относятся одноразовый костюм "Каспер", мука пшеничная 1 сорт, мука пшеничная 2 сорт, отруби, крупа горох шлифованный, крупа пшено, мука ржаная обдирная, порошок стиральный "Лотос эконом", дезинфицирующее средство "ФортисДез", беседка уличная, мангал декоративный, лавочка парковая. Оказываются услуги по гранулированию полимеров.

При подразделении имеется участок колонии-поселения, рассчитанный на 36 осужденных. Действует храм во имя Георгия Победоносца. Также функционирует медицинская часть № 1, штатная численность работников которой составляет 12 единиц. В ней работают: терапевт, психиатр-нарколог, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог. Для организации досуга осужденных в учреждении создана библиотека, клуб.

Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, Кокорин, Мамаев и два других фигуранта - брат форварда Кирилл и друг полузащитника Александр Протасовицкий, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию