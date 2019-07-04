Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены из СИЗО №2 Москвы в колонию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

– ​Футболисты убыли из СИЗО №2 Москвы к месту отбывания наказания, – цитирует РИА Новости Цыганкова.

​Как заявлял глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, Кокорин, Мамаев и два других фигуранта этого громкого дела о драках, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.