Колодин о работе Лички в «Динамо»: «Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании»

Бывший футболист «Динамо» Денис Колодин прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

«Мне очень нравится футбол, который ставит Марцел Личка в «Динамо». Единственный матч, который не понравился — это поражение в дерби от ЦСКА. Понятно, когда ты много атакуешь, то у своих ворот возникают моменты. Но с этим должны справляться защитники. Радуйтесь, что у нас есть такой футбол, как в Англии или в Испании», — сказал Колодин «СЭ».

«Динамо» после пятнадцатого тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.