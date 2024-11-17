Медведев сообщил, что «Зенит» и «Фенербахче» готовят продление соглашения о сотрудничестве
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о подготовке продления сотрудничества клуба с «Фенербахче»
«Мы действительно обсуждали ответный визит. Наряду с подготовкой продления соглашения о сотрудничестве», — цитирует Медведева «ВсеПроСпорт».
«Фенербахче» на своем поле победил «Зенит» в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. По голу забили Дженк Тосун и Мюнир-Левент Мерджан. Единственный мяч российского клуба записал на свой счет Александр Ерохин.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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