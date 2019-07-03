Кокорина выпустили из СИЗО, он отправился на реабилитацию

Форвард "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

По словам Потяевой, у Кокорина давно проблемы с коленом и футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию. Она также не стала отвечать на вопрос о том, где именно форвард будет проходить лечение.

- Да, известно, но меня просили об этом не говорить, - цитируют Потяеву "РИА Новости". Она также не стала уточнять срок реабилитации.

Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, был осужден по делу о драке в одном из заведений в центре Москвы.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале