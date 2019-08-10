Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в "Зените"

Нападающий Александр Кокорин заявил, что хочет завершить карьеру в "Зените", так как клуб хорошо относится к футболисту. Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, сегодня сыграли в матче с командой ПФЛ "Салют" и победили со счетом 4:2.

– Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно, – сказал футблист. – Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек. (Александр Рогулев)