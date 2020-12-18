Кокорин улетел проводить восстановительные тренировки на Мальдивы
Агент нападающего «Спартака» Александра Кокорина Тимофей Бердышев сообщил, что футболист будет проходить восстановительные процедуры на Мальдивах, информирует Sport24.
Форвард до 31 декабря должен был тренироваться и проходить восстановительные процедуры на клубной базе в Тушино. Таким образом он стал бы единственным игроком команды, кому не позволили уйти в отпуск.
Как отмечается, сторона Кокорина предложила красно-белым компромиссное решение по переносу восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы.
Футболист при этом был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.
В результате переговоров Бердышева с исполнительным директором красно-белых Евгением Мележиковым и спортивным директором Дмитрием Поповым нападающий улетел отдыхать 17 декабря. Его первая тренировка назначена на 27 декабря.
Ключевым моментом переговоров стало постановление трех независимых экспертов в области спортивной медицины. Они рекомендовали Кокорину две-три недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса.
Напомним, 29-летний нападающий уже пропустил ряд матчей из-за нескольких травм. Он также не смог принять участия в игре 19-го тура с «Зенитом».
В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей, в которых забил два гола (оба с пенальти) и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-12-18-kokorin-uletel-otdykhat-na-maldivy-v-rezultate-peregovorov-svoyego-agenta-s-rukovodstvom-spartaka
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