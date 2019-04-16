"Кокорин рассказал про "петухов", Мамаев спросил про камеры". Сотрудник ночного клуба – про утро избиения водителя Соловчука

Сотрудник ночного клуба "Эгоист" Андрей Кустов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
– Кто-то из указанных лиц требовал чего-то? – вопрос прокурора о конфликте компании Кокорина и Мамаева с водителем Соловчуком свидетелю, который вернулся из клуба на улицу к отъезду водителя.
– Не слышал.
– Видели удары?
– Нет.
– Повреждения были у авто?
– Не обратил внимания.
– Куда водитель дальше поехал?
– Сдал задом и поехал в сторону Садового кольца.
– Что дальше?
– Подошел Кокорин и начал объяснять ситуацию: их назвали "петухами". Я сказал, что мне это не интересно.
– Что дальше?
– Мамаев спросил про камеры. Я сказал, что есть, но доступа к ним нет.
– Вы уехали первый?
– Да. Такси подъехало, а они еще там были.
– Показания вы давали?
– Да.
– Как проходили допросы?
– Нормально.
– Повреждения водителя: нос был сильно разбит? – вопрос адвоката Ромашова.
– Я видел просто кровь.
– Кокорин подошел и рассказал о ситуации. Какой Кокорин?
– Старший (Александр).
– Часто ли мы ходим туда? – спросил сам Кокорин.
– Я не знаю, не считаю. Видел подсудимых раза четыре.
– Следователь показывал видео при допросе? – вопрос Ромашова.
– Нет.
– Следователю называли фамилии?
– Фамилии только двух человек. (Илья Егоров)