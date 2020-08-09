Кокорин рассказал, чем опасен «Сочи» перед матчем «Спартака»
Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». Напомним, что за южан футболист выступал в прошлом сезоне на правах аренды.
— Чем опасен «Сочи»?
— Недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.
— Назови трех игроков «Сочи», которые могут доставить нам проблемы.
— Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в Сочи.
Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника.
Вообще, конечно, ко всем ребятам нужно отнестись по-спортивному с уважением. Футбол — это не просто игра с мячом, а целое противостояние.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-09-aleksandr_kokorin_poluchil_sotni_pozdravleniy_posle_perekhoda_v_spartak/