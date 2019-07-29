Кокорин и Мамаев рассказали, что сделают после освобождения из тюрьмы

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, чем планируют заниматься после возвращения из тюрьмы. Оба хотели бы вернуться в профессиональный спорт. Полузащитник "Краснодара" должен пробыть в колонии до 6 ноября, а форвард "Зенита" – до 7 декабря.

– Пока говорят, что возьмут. Но все меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся, – заявил Кокорин в интервью "Московскому комсомольцу".

– У меня еще контракт действует, – сказал Мамаев. – Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь.

Братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.