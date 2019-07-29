Кокорин и Мамаев рассказали, что едят в тюрьме. Форвард рекомендует пельмени

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в белгородской колонии общего режима, рассказали о тюремном питании.

– В "Бутырке" мы почти не ели то, что разносили, потому что там можно платные горячие обеды заказывать, передачки там есть, – цитирует Мамаева "Московский комсомолец". Так что всего хватало. Зачем там было "баланду" хлебать? Тут по-другому. Мы ходим в столовую со всеми. В ларьке покупаем кое-что – так, на перекус.

– А почему ты про пельмени не рассказываешь? – спрашивает Кокорин. – Тут прекрасные пельмени можно в "столе заказов" приобрести. Пирожки как-то покупали. Они в ларьке по 30 рублей, вкусные очень. Раньше тут продавали еще кур-гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то их не продают. Хотелось бы, чтобы вернули.

Меню в колонии на один день выглядит следующим образом.

Завтрак: каша гречневая, яйцо вареное, молоко, хлеб, чай с сахаром.

Обед: суп с крупой пшеничной и мясом птицы, макароны с котлетой, хлеб, кисель.

Ужин: Запеканка овощная, биточки рыбные, хлеб, чай с сахаром.​