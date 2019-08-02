Кокорин и Мамаев подали на УДО. А когда они должны выйти?

Как сообщал "СЭ", осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО).

Заявления игроков, а также брата нападающего Кирилла Кокорина были зарегистрированы в пятницу, 2 августа, в Алексеевском районном суде Белгородской области. Именно в этом городе расположена исправительная колония общего режима №4, куда после вынесения приговора и отклонения апелляции в начале июля были этапированы из Москвы осужденные.

Дата рассмотрения ходатайств об УДО пока не назначена. Когда она станет известна, будут понятны возможные сроки досрочного освобождения игроков и брата форварда.

Во время слушания дела братья Кокорины, Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий содержались в московском СИЗО-2 "Бутырка". При этом Протасовицкий после вступления приговора в силу не был отправлен в одну колонию со своими друзьями – его этапировали в Брянскую область.

Братья Александр и Кирилл Кокорины решение Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Если ходатайства об УДО не будут удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины – до 7 декабря.

Вся хроника дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого – в нашем большом материале.