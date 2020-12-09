Кокорин готовится к матчу с «Сочи»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба. Он готовится к матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

Александр Кокорин готовится к #СочиСпартак в общей группе ? pic.twitter.com/N7Y1f7GPBf — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 12 декабря. Начало в 16.30 по московскому времени.

29-летний нападающий в текущем сезоне провел 10 матчей за «Спартак» и забил два мяча при двух голевых передачах.