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Кокорин готовится к матчу с «Сочи»

13:48
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба. Он готовится к матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 12 декабря. Начало в 16.30 по московскому времени.

29-летний нападающий в текущем сезоне провел 10 матчей за «Спартак» и забил два мяча при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1336622963181973504

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