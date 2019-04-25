На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Алена Шинкарева, свидетель двух драк в центре столицы в октябре 2018-го с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой –Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Что делали люди в "Кофемании"?

– Не помню, кто кого ударил.

– Какие действия происходили?

– Ребята о чем-то общались с этим мужчиной. Потом произошел конфликт. Он начался, когда в сторону компании мужчина сматерился.

– В чем заключалось их общение?

– Я не слушала.

– Дальше как развивались события?

– Кто-то кого-то толкнул. Я не знаю, я вроде тогда вызывала такси.

– Как завершилась заварушка?

– Мы просто ушли.

– Сотрудники "Кофемании" вмешивались?

– Вроде бы нет.

– Не подходил к компании?

– Не заостряла внимание.

– С другими посетителями общалась компания?

– Вроде бы нет.

– Помимо мужчины, похожим на корейского исполнителя, был еще конфликт?

– Нет.

– Как покидали кафе?

– По-моему, все вместе.

– Ушли таким же способом?

– Да. Как понять?

– Как ушли из кафе?

– Как входили.

– Я не знаю, как вы входили.

– Просто взяли и вышли. Конфликт к этому моменту был исчерпан.

– Впервые в тот день увидели подсудимых?

– Да.

– Больше не видели их?

– Нет. Когда я была в Москве, мы хотели встретиться с Екатериной, но мы так и не увиделись. (Илья Егоров)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live