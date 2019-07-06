Кокорина и Мамаева доставят в Алексеевку сегодня?

По косвенным признакам доставка Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также Павла Мамаева в ИК-4 в Алексеевке произойдет сегодня.

Внезапно на пустынной до этого улице в Алексеевке было выведены едва ли не все полицейские силы, причем в полном боевом снаряжении – в касках и бронежилетах. В ожидании наплыва прессы особое внимание к автомобилям с московскими номерами. Но пока в Алексеевке журналисты "СЭ" одни. (Юрий Голышак, Александр Рогулев)​

Кокорин и Мамаев отправились в колонию. Главное //

Колония Кокорина и Мамаева. Когда-то там был концлагерь //

Все о колонии, где будут сидеть Кокорин и Мамаев