Кофрие подвел итоги сезона для «Спартака»: «Мы доказали, что заслужили трофей»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона-2021/22 для красно-белых.

— Это твой первый трофей в России. Какие эмоции ты испытываешь?

— Лучшие! Мы заслужили этот трофей. В этом сезоне у нас иногда бывали спады. Но в конце мы доказали, что заслужили этот трофей.

— Этот сезон был сложным лично для тебя? Все-таки, большое давление...

— Конечно, да. Но любой футболист должен принимать это. И я принимаю все, что происходит на поле и за его переделами.

Кофрие перешел в «Спартак» по ходу сезона-2021/22. В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли 10-е место, а также выиграли БЕТСИТИ Кубок России.