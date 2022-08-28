Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы. Защитник намерен продолжить карьеру во Франции
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не хочет переходить в «Маккаби» из Хайфы. Бельгийский защитник проинформировал «Маккаби» о своем намерении перейти во французский клуб, утверждает портал sport5.
В прошедшем сезоне 25-летний бельгиец провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки.
В нынешнем сезоне защитник сыграл только 21 минуту в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).
Контракт Кофрие с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.
(Эли Швидлер)
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|5
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|1
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|16
|
3
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|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
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|13
|
5
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
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|6
|3
|3
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|
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|
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|7
|2
|3
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|
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|2
|3
|2
|9-11
|9
|
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|7
|2
|2
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|8
|
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|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
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|7
|2
|0
|5
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
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|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
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|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|
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|7
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|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|0 : 4
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|5 : 1
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
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|
Ростов – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
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|И
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|1
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